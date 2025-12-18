В Вознесенске на Николаевщине из-за удара по энергетической инфраструктуре частично исчезло водоснабжение

Дрон / © tsn.ua

В Вознесенске Николаевской области зафиксировано попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений в энергосистеме вынуждено прекращено водоснабжение в одном из микрорайонов города.

Об этом сообщил городской голова Вознесенска Евгений Величко .

По его словам, в результате удара остановились очистные сооружения, из-за чего без воды остался третий микрорайон. Масштабы повреждений уточняются, на месте работают соответствующие службы.

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Информация о восстановлении электро- и водоснабжения будет обновляться.

