В ВР назвали сроки передачи Украине конфискованных средств российского олигарха Малофеева

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что передача Украине конфискованных Соединенными Штатами $5,4 млн у российского олигарха Константина Малофеева займет несколько недель.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Все будет достаточно быстро, потому что, насколько мне известно, уже Министерство юстиции и генеральный прокурор США санкционировали передачу средств Украине. Вопрос передачи этих средств не займет много времени – это вопрос максимум недель", — сказал депутат.

Он отметил, что всю конфискованную сумму передадут на восстановление Украины, а Малофееву также грозит до 40 лет тюрьмы.

Маслов подчеркнул, что передача конфискованных средств – это первые результаты поправки в бюджет США, принятой в декабре 2022 года Сенатом.

Напомним, Госдепартамент США передаст Украине средства российского олигарха Константина Малофеева, конфисковавших в апреле прошлого года после обвинения россиянина в уклонении от санкций.

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