В ВР назвали сроки передачи Украине конфискованных средств российского олигарха Малофеева

США передадут на восстановление Украины конфискованные средства российского олигарха Малофеева.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что передача Украине конфискованных Соединенными Штатами $5,4 млн у российского олигарха Константина Малофеева займет несколько недель.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.
"Все будет достаточно быстро, потому что, насколько мне известно, уже Министерство юстиции и генеральный прокурор США санкционировали передачу средств Украине. Вопрос передачи этих средств не займет много времени – это вопрос максимум недель", — сказал депутат.
Он отметил, что всю конфискованную сумму передадут на восстановление Украины, а Малофееву также грозит до 40 лет тюрьмы.
Маслов подчеркнул, что передача конфискованных средств – это первые результаты поправки в бюджет США, принятой в декабре 2022 года Сенатом.
Напомним, Госдепартамент США передаст Украине средства российского олигарха Константина Малофеева, конфисковавших в апреле прошлого года после обвинения россиянина в уклонении от санкций.
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