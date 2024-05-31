В ВР посоветовали, что делать гражданам в случае неправомерных действий ТЦК

Вениславский отметил, что если нет оснований для отсрочки от военной службы, то не обновление данных не является гарантией того, что человек не будет призван.

При нарушениях со стороны представителей ТЦК СП или полицейских гражданам нужно обжаловать их неправомерные действия.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки, народный депутат от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский, сообщает " Украинская правда ".

"Если есть нарушения со стороны представителей ТЦК СП, служащих национальной полиции, которые вовлечены в эти действия, то нужно обжаловать неправомерные действия органов госвласти и должностных лиц", — пояснил он.

Вениславский отметил, что если у граждан нет оснований для отсрочки от военной службы, то факт обновления или обновления данных не является гарантией того, что человек не будет призван.

Раньше мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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