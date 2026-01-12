- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1784
- Время на прочтение
- 2 мин
В ВР раскрыли детали нового законопроекта по СЗЧ: будет ли амнистия
По словам народного депутата Егора Чернева, ключевым условием для освобождения от уголовной ответственности за СЗЧ станет трехмесячный испытательный срок.
В Верховной Раде работают над новым законопроектом о преодолении проблемы СЗЧ, который объединит ответственность и мотивацию возвращения в армию.
Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью Новости.LIVE.
«Мы работаем сейчас над новым законопроектом по СЗЧ, который, с одной стороны, будет вносить изменения и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс. А с другой стороны, изменения в мотивации возвращения в армию этих людей — там будет определенный испытательный срок. Если ты возвращаешься и в течение трех месяцев добросовестно выполняешь свои обязанности на своем месте, в своей части, то с тебя снимается уголовная ответственность», — пояснил нардеп.
Чернев отметил, что тяжело найти максимальный баланс, с одной стороны, чтобы вернуть людей, а с другой стороны, чтобы это не стимулировало людей идти снова в СЗЧ.
Причинами СЗЧ он назвал страх из-за недостаточной подготовки, усталости после лет службы и нехватки ротаций в боевых частях.
«Я совершенно четко понимаю, что есть разные причины таких решений (о СЗЧ — Ред.): от правильной базовой подготовки морально-психологической подготовки люди просто боятся до просто усталости людей, которые четыре года уже на войне», — признал депутат.
Чернев предупредил, что в случае повторного или системного СЗЧ уголовная ответственность будет оставаться без альтернатив.
«Если уже в третий раз он в СЗЧ, то извините, но уголовная ответственность никуда не исчезнет», — подытожил он.
Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.
Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.