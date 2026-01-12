В ВР раскрыли детали нового законопроекта по СЗЧ: будет ли амнистия

Как государство планирует возвращать бойцов из СЗЧ в армию

Реклама

В Верховной Раде работают над новым законопроектом о преодолении проблемы СЗЧ, который объединит ответственность и мотивацию возвращения в армию.

Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью Новости.LIVE.

«Мы работаем сейчас над новым законопроектом по СЗЧ, который, с одной стороны, будет вносить изменения и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс. А с другой стороны, изменения в мотивации возвращения в армию этих людей — там будет определенный испытательный срок. Если ты возвращаешься и в течение трех месяцев добросовестно выполняешь свои обязанности на своем месте, в своей части, то с тебя снимается уголовная ответственность», — пояснил нардеп.

Реклама

Чернев отметил, что тяжело найти максимальный баланс, с одной стороны, чтобы вернуть людей, а с другой стороны, чтобы это не стимулировало людей идти снова в СЗЧ.

Причинами СЗЧ он назвал страх из-за недостаточной подготовки, усталости после лет службы и нехватки ротаций в боевых частях.

«Я совершенно четко понимаю, что есть разные причины таких решений (о СЗЧ — Ред.): от правильной базовой подготовки морально-психологической подготовки люди просто боятся до просто усталости людей, которые четыре года уже на войне», — признал депутат.

Чернев предупредил, что в случае повторного или системного СЗЧ уголовная ответственность будет оставаться без альтернатив.

Реклама

«Если уже в третий раз он в СЗЧ, то извините, но уголовная ответственность никуда не исчезнет», — подытожил он.

Ранее в Третьем армейском корпусе назвали часто игнорируемую причину СЗЧ.

Также сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.