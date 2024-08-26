В ВР рассказали, отправляли ли Дмитрука в заграничную командировку

Верховная Рада не направляла нардепа Артема Дмитрука в заграничную командировку.

Об этом говорится в сообщении парламента в соцсети.

"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы возбудили уголовное производство по подозрению в организации незаконного пересечения границы народным депутатом. СМИ сообщали, что Дмитрук якобы незаконно уехал за границу 24 августа.

Известно, что Дмитрук был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года. В феврале 2024 года он внес залог за иеродиакона Павла Музычука из Киево-Печерской лавры, задержанного СБУ по подозрению в оправдывании агрессии России против Украины.

25 августа в Офисе генерального прокурора сообщили, что Дмитруку вручено подозрение в нападениях на милиционера и военного.

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