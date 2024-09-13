В Верховной Раде уже работают над налогообложением международных посылок – Гетманцев

Проект в настоящее время в разработке.

Народные избранники уже работают над законопроектом по отмене таможенных льгот для международных посылок.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в тексте ЭП.

Он подчеркнул, что депутаты не отказались от этой идеи.

"Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", – сообщил ЭП Гетманцев.

Впрочем, когда именно этот законопроект будет готов, неизвестно.

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