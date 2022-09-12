В ВС РФ начали искать виновных в провале на Харьковщине: репрессии ожидают офицеров из-за утраченных позиций и техники

Из-за утраченных позиций и техники в России ищут виновных. Ими "назначаются" офицеры.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

Офицеры в РФ массово начинают искать возможность не участвовать в "специальной военной операции", а при отсутствии такой возможности уволиться из Вооруженных сил.

После успешного контрнаступления ВС Украины в Харьковской области в ВС РФ начали искать виновных.

"Виновными" назначаются все находившиеся на этом направлении офицеры (даже если непосредственно не руководили действиями ни одного подразделения и не были уполномочены принимать решения), от лейтенантов и до генералов. Этим офицерам придется отвечать и за утраченные позиции, и за потери среди военнослужащих и за уничтоженную технику. Среди офицеров высшего звена ходят разговоры о том, что эти репрессии – это только начало", — проинформировал журналист.

Он добавил, что в этой связи большое количество офицеров пытаются любыми силами избежать такой судьбы.

Напомним, что вблизи Балаклеи артиллеристы ВС РФ "закобзонили" своих же, думая, что это ВСУ

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