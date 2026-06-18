В ВСУ готовят масштабные изменения: что ждет сержантский корпус к 2027 году

Сырский / © Александр Сырский

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В Вооруженных Силах Украины идет комплексная трансформация системы военной службы, первый этап которой уже стартовал. Одним из ключевых приоритетов есть развитие сержантского корпуса.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что изменится в ВСУ

Утвержден план мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского состава до конца 2027 года. Он предполагает внедрение современной философии военного управления Mission Command, базирующейся на децентрализации решений, развитии инициативы и расширении полномочий командиров низшего звена.

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Отдельный акцент сделан на боевых подразделениях: расширяется институт инструкторов и вводятся должности дрол-сержантов, увеличивается количество сержантских должностей в штабах и органах управления.

«Это позволит более эффективно использовать боевой опыт сержантов и шире вовлекать их в процесс подготовки и принятия решений», — пояснил Сырский.

В то же время, пересматривается распределение функций между офицерами и сержантами, расширяются их полномочия и уточняются зоны ответственности.

«Важнейшей задачей является дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки. Главная цель — максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Мы должны шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный во время отпора российской агрессии», — говорит Сырский.

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Также предусмотрено усовершенствование карьерного управления. Следует решить ряд вопросов для дальнейшего развития сержантского корпуса. Сырский акцентировал: следует признавать имеющиеся проблемы.

«Большинство главных сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата к высшим сержантским должностям. У них есть боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать достойную оценку», — подчеркнул главком.

Вопрос надлежащего денежного довольствия инструкторского состава и штабных сержантов, отмечает он, в приоритете.

Отдельное направление предполагает усиление профессионального единства сержантского корпуса, развитие его организационной культуры и сохранение военных традиций.

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Ранее Сырский обозначил ключевые изменения в развитии украинской армии, которые предполагают переход к современной модели ведения войны и масштабную модернизацию вооружения. Речь идет о развитии высокоточного дальнобойного оружия, в частности ракет и дронов, способных поражать цели на значительных расстояниях, а также постепенном переходе к отечественным образцам вооружения и уменьшению зависимости от советских систем. Отдельный акцент сделан на изменении подходов к управлению войсками — внедрению более гибкой тактики, усилению роли подразделений на местах и развитию современной системы разведки и точечного поражения противника.

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