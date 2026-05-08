В ВСУ готовят новую модель мобилизации: Сырский рассказал, какие изменения ожидаются

Вооруженные силы Украины работают над постепенным переходом от мобилизационной к контрактной модели комплектования армии.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, эта работа ведется во исполнение инициативы президента Украины. Главнокомандующий подчеркнул, что вопросам мобилизации и рекрутинга уделяется особое внимание.

«По итогам совещания определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба по новым форматам контрактной службы», — заявил Александр Сырский.

По результатам совещания главнокомандующий поручил Генеральному штабу разработать и предоставить конкретные предложения по внедрению новых форматов контрактной службы.

Напомним, в Силах обороны Украины уже в этом году должен начаться процесс поэтапного увольнения со службы.

Еще 1 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт реформы в украинской армии. Изменения в первую очередь будут касаться увеличения денежного довольствия и четких сроков службы.

Кроме того, в Украине утвердили план новой реформы армии, чтобы лучше подготовить ВСУ к пятому году войны. В мае утвердят все документы и источники финансирования, а с июня военные должны почувствовать реальные изменения.

К слову, в Украине официально заработал механизм предоставления отсрочки от призыва для молодых военнослужащих, завершивших службу по контракту 18-25. Кабинет министров утвердил соответствующее постановление, доработанное Министерством обороны совместно с профильным комитетом Верховной Рады.

