В ВСУ изменили порядок оформления документов после ранения военных: что известно

В ВСУ ввели единый образец приказа о ранении военного / © ТСН

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В Вооруженных силах Украины был введен единый образец приказа о ранении военнослужащих и установлен срок его оформления. Теперь командир воинской части должен выдать такой документ в течение пяти дней со дня происшествия или получения информации о нем.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Раньше единственного утвержденного образца приказа не было, поэтому воинские части могли оформлять документы по-разному. Это создавало риск задержек с выдачей справки об обстоятельствах травмы, необходимой для дальнейшего оформления выплат. Неполная информация об обстоятельствах ранения могла также влиять на выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК).

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Какие документы будут оформлять после ранения

В Инструкцию по делопроизводству в Вооруженных силах Украины внесли единственный образец приказа командира воинской части о получении ранения, травмы, контузии или увечья военнослужащим.

В приказе будут указываться обстоятельства ранения, должность военного и задача, которую он выполнял. Также документ будет содержать информацию о предоставлении медицинской помощи и эвакуации, данные о свидетелях и подтверждающих документах.

Командир должен выдать приказ в течение пяти дней со дня происшествия или получения информации о нем.

Как это повлияет на выплаты раненым военным

На основании приказа будут оформлять справку об обстоятельствах травмы. Она необходима для учета обстоятельств ранения при прохождении ВЛК и определения надлежащих выплат.

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В Министерстве обороны пояснили, что унификация документов должна упорядочить процедуру оформления ранений в воинских частях и помочь избежать задержек из-за неправильного оформления или нехватки необходимых сведений.

Напомним, летом в Украине ввели новые механизмы дополнительных выплат для отдельных категорий военнослужащих. Так, предусмотрено вознаграждение в зависимости от места выполнения задач и расстояния до линии боевого столкновения.

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