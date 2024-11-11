В ВСУ катастрофически не хватает людей: Берлинская назвала три шага для перемен

Одним из пунктов для изменений в армии к лучшему волонтер назвала удовлетворение запроса общества и армии на справедливость.

Изменить к лучшему ситуацию с катастрофической нехваткой людей в армии можно, по меньшей мере, сделав три шага. Речь идет об упрощении перевода внутри армии, мобильности, отпусках/ротациях.

Такое мнение ветеран, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская выразила в интервью "Украинской правде".

"Можно как минимум сейчас сделать три конкретных шага. Первое – это упростить перевод внутри армии. Это действительно позволит выпустить пар и показать какое-то человеческое отношение внутри армии к людям. Самый большой абсурд состоит в том, что люди, которые пошли защищать свободу, оказались в самом большом рабстве", — отметила волонтер.

Она акцентировала, что это следует делать разумно: чтобы не было одновременного перевода целой одной бригады в другую. Ведь в таком случае, как объясняли представители Генштаба, возникнет дыра во фронте.

"Но, с другой стороны, если от этого командира все уходят, наверное, это вопрос к командиру. И, может быть, это сигнал поменять командира", – обратила внимание ветеран.

Вторым шагом для перемен в армии к лучшему она назвала мобильность внутри самой вертикали. Так, если человек в руководстве подразделения провалил свои задачи, то следует точно пересмотреть его участие.

"И не должно быть, что с высокой должности идут только на повышение. У нас если хотят избавиться от человека с должности, ему дают повышение, чтобы он не судился. Или ВВК – и на пенсию. Таким образом у нас куча мужчин призывного возраста в звании полковников, подполковников, генералов сейчас на хорошей пенсии за наши налоги", – рассказала Берлинская.

"Я считаю, что справедливо было бы так: если ты не справился с задачами, значит, идешь вниз, и ты можешь быть комвзводом или просто обычным пехотинцем", — добавила она.

Волонтер отметила, что следует обеспечить мобильность и внутри подразделений:

"Что имеется в виду? Приходит условный Андрей Онистрат. Он работал в банковской сфере, управлял большими командами людей. Но он приходит кем? Сержантом или лейтенантом".

По словам ветерана, армия получили десятки тысяч таких людей "просто так", когда они добровольно пришли и стояли под военкоматами. Это классные управленцы, экономисты, очень хорошие бизнесмены и так далее. Армия "бы их никогда в жизни так не получила".

"Этот ресурс людей нужно использовать рационально, потому что управление бригадой на самом деле – это управление большой командой. Комбриг – это СЕО большой компании. Если у него 3-5 тысяч человек, то в его распоряжении под 10 миллиардов гривен, если еще и технику посчитать. Логика войны – это та же логика бизнеса", – объяснила Берлинская.

Она добавила, что как и в бизнесе, в войне тоже действует логика прибыли:

"Я сейчас скажу, наверное, очень циничные вещи, но если ты потратил 100 солдат и несколько единиц техники, но при этом убил в 5 раз больше врага и у него в 5 раз больше техники, это все калькулируется в деньгах – ты в плюсе" .

Третьим пунктом для изменений в армии к лучшему волонтер назвала удовлетворение запроса общества и армии на справедливость.

"Надо давать людям отдохнуть. То есть одни и те же люди тянут бремя войны все это время. Поэтому я бы делала как минимум несколько недель, а то и месяц отпуска хотя бы раз в 3-4 месяца. Таким образом, ротационным принципом, не только я или моя сестра служим все время – служит все время ее муж, а трое других отдыхают. Давайте сначала эти служат какое-то время, потом эти пришли на пару месяцев, потом ротационно служить и тому подобное", – описала возможную схему ветеран.

Она считает это абсолютно реалистичным, если продумать систему правильно, чтобы не обрушить фронт.

"И тогда не будет суицидов, разводов, такого процента СОЧ. Потому что у людей будет возможность приехать, даже просто обнять своих детей, побыть со своей семьей, сходить в кино, пойти к врачу провериться", — акцентировала Берлинская.

К слову, ранее Берлинская разъяснила свою позицию по мобилизации 18-летних и женщин.

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