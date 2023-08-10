В ВСУ могут мобилизовать еще сотни тысяч человек — глава фонда "Вернись живым"

Чмут отмечает, что военные, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, и их нужно кем-то менять

В Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч людей в придачу к тем, кто уже на фронте.

Такое мнение высказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина".

Количество тоже важно

По словам волонтера, эта война показывает в очередной раз, что количество на фронте тоже важно, хотя качество важнее.

"Украина – большая страна и будет великой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 километров территории. Но как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с любой из них. какой техникой", – объясняет Чмут.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут / Фото: Украинская правда

"Люди просто сыпятся"

Глава "Вернись живым" напомнил, что за эти полтора года Украина потеряла безвозвратно, или из-за ранения, огромное количество мотивированных, подготовленных, с боевым опытом людей.

"Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014 года воюет и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие полгода назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом тот уровень потерь, который есть, выбивает людей по ранениях, по здоровью, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема", – говорит Чмут.

По его наблюдениям, военные, которые год-полтора года находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении.

"А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", — подытожил глава фонда "Вернись живым".

Ранее Тарас Чмут объяснил "медлительность" контрнаступления и заявил, что в случае ускорения будет больше жертв. Также Чмут ответил, закончится ли война в этом году.

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