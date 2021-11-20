В ВСУ над солдатом издевались из-за сексуальной ориентации: Денисова обратилась к министру

В ВСУ над солдатом издевались из-за сексуальной ориентации: Денисова обратилась к министру

Омбудсмен потребовал расследовать ситуацию.

В Вооруженных силах Украины солдат контрактной службы подвергался шантажу и травли из-за сексуальной ориентации.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова в Facebook.

По словам Денисовой, военный написал рапорт, в котором сообщил об угрозах и травле и назвал имена причастных. Однако реакции со стороны руководства не последовало.

Также читайте В Сумской области погиб солдат: мужчину раздавила военная техника

"Кроме того, как усматривается из материалов СМИ, командир батальона заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо, а обидчики вообще не понесут наказание, — отмечает омбудсмен. — Согласно статьям 3, 68 Конституции Украины человек, ее жизнь и здоровье честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Обязанностью каждого человека является не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей".

Людмила Денисова обратилась к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль вопрос о проведении служебного расследования по инциденту.

Читайте также: