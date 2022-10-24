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В ВСУ напомнили о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении украинских подразделений

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В ВСУ напомнили о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении украинских подразделений

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны продолжают выполнять задачи по освобождению украинской земли от российских кафиров.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

«Не позволяйте вражеским силам вводить вас в заблуждение. Будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, стоящим на страже вашей безопасности. Помните о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении наших подразделений», — говорится в сообщении.

На территории приднестровского региона Республики Молдова признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

«Хотя угрозы и атаки никуда не делись и ракетными, и дронами, и обстрелами прифронтовых территорий, мы продолжаем приближать победу! Все вместе! И именно так у нас все будет Украина!» — отметили украинские военные.

Напомним, что на юге Украины ситуация достаточно сложная и динамичная, но контролируется силами обороны. Украинские войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий.

Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий наших войск. Применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и танки по нашим позициям и близлежащим территориальным общинам.

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Дата публикации
Просмотры
226
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