В ВСУ назвали главную опасность прекращения контрнаступления на юге

Русские строили и строят оборонительные постройки на юге. Враг не хочет просто так терять эту стратегически важную территорию.

Об этом в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Кроме того, захватчики активно укрепляются по другим направлениям в глубине. Они роют новые позиции.

"Мы не должны терять инициативы, мы должны все время его бить, все время держать его в напряжении, чтобы он не мог подтянуть резервы, собраться и начать какие-то свои действия", – подытожил Штупун.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины закрепляются на рубежах у Вербового Запорожской области. В свою очередь, российские оккупанты находятся в обороне.

Читайте также: