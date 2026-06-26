В ВСУ назвали условие для нанесения ударов по центрам принятия решений в Беларуси

Угроза наступления со стороны Беларуси / © ТСН.ua

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В случае непосредственного вступления белорусской армии в войну РФ против Украины Силы обороны получат основания для нанесения ударов по центрам принятия решений на территории Беларуси.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Константин Немичев.

По его словам, украинская оборона на северном направлении полностью готова к возможным угрозам.

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«На границе с Беларусью наша линия обороны готова. Если РФ вместе с Беларусью попытается продвинуться в нашу сторону, наши беспилотные системы и пехотные бригады сделают всё, чтобы эта колонна была уничтожена вместе с техникой и личным составом. Тогда у нас развяжутся руки для нанесения ударов по центрам принятия решений в Беларуси», — подчеркнул Немичев.

Он добавил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осознаёт возможные последствия такого сценария.

«Лукашенко это понимает, поэтому уже пятый год вертится на стуле и не знает, что делать. Мы демонстрируем на фронте, что можем уничтожать врага», — отметил военный.

Немичев также подчеркнул, что повторение событий 2022 года, когда российские колонны продвигались через Киевскую и Черниговскую области, в настоящее время маловероятно.

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По его словам, «технику в таком формате на фронте уже не используют, колонны просто уничтожат на подступах».

В то же время военный не видит в настоящее время масштабной угрозы для крупных украинских городов со стороны Беларуси.

«Глобальной угрозы крупным городам со стороны Беларуси пока нет из-за того количества сил, которое там сосредоточено. Они могут накапливать ресурсы, возможны попытки вторжения на приграничные территории, в небольшие города и села. На эту угрозу нужно адекватно реагировать, что мы и делаем», — подытожил Немичев.

Он также предупредил, что даже после окончания войны Россия и её союзники могут продолжать провокации и наращивание сил вблизи украинских границ.

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Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о развитии военной инфраструктуры на территории Беларуси вблизи украинской границы. В российских документах это строительство напрямую связывают с задачами так называемой «СВО».

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украине необходимо создать новые военные бригады в связи с угрозой наступления со стороны Беларуси.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утверждает, что Россия продолжает оказывать давление на Беларусь, где в настоящее время отмечается расширение сети военных объектов.

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