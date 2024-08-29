В ВСУ объяснили, что будут делать россияне в случае захвата Покровска

Российские войска не остановятся на Покровске. Если им удастся захватить город, то следующими целями оккупантов станут Часов Яр и выход в Краматорск, Славянскую Константиновку, Дружковку.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, пишет "РБК-Украина".

"Россияне не прекратят давление. "Это такая иллюзия, что если россияне зайдут в Покровск.... Если зайдут – это еще вопрос или зайдут, или даже подойдут. Так они вроде бы остановятся для перегруппировки. Нет. Мы видели по Авдеевке, Очеретину... Они, к сожалению, не останавливаются", – заверил он.

Интенсивность боев будет сохраняться

Как отметил Тимочко, Часов Яр – это выход в сторону агломерации городов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. " Это по существу направление, которое закладывалось с самого начала замысла. Типа это было направление северное для того, чтобы охватить уже с севера Донецкую область", — отметили в Сухопутных войсках.

Это стратегический замысел врага, отмечает Тимочко, который он уже давно пытается реализовать.

Что касается рисков, то Часов Яр враг пытался занять давно. Почти год ведутся боевые действия. "Всегда враг заявлял, что "вот-вот, еще немного и захватит". Я не скажу, что ситуация там резко улучшается. Но мы должны понимать, что Донецкая область – это единственная область, где россияне еще имеют тактического уровня преимущество или где они смогли сконцентрировать такое количество войск, что они имеют, скажем, потенциал для продвижения», – сказал Тимочко.

Он констатировал, что ни Харьковская область, ни Запорожье уже не являются активным участком фронта для россиян. Они вообще все больше будут вынуждены уменьшать и уменьшать другие направления. "Донецкая область – это для Путина и область, которую он надеется занять. Он понимает, что армия его остановится, чтобы обосновать, мол, "мы выполнили одну из целей "СВО", заняли Луганскую, Донецкую области," всех победим, сейчас отдыхаем ", – утверждает военный.

Также он акцентировал, что это крайняя попытка российского диктатора показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления масштабной мобилизации.

Напомним, из-за продвижения российских оккупантов на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровск Донецкой области с 2 сентября не будут работать банки.

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