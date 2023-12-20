В ВСУ объяснили, что изменит снижение мобилизационного возраста с 27 до 25

Молодые и опытные люди очень нужны в армии на командные и логистические должности.

Снижение мобилизационного возраста мужчин с 27 до 25 лет позволит увеличить спектр здоровых военных в Вооруженных Силах.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"С другой стороны как правило 25-летние юноши и старше — это юноши, окончившие университеты. Это как правило лица, которые по последним программам заканчивали обучение и им абсолютно легче будет адаптироваться в армии. Им будет абсолютно легче стать на должности, скажем, тех же операторов беспилотников, работников в компьютерной сфере в армии, потому что на самом деле айти-работники очень востребованы", — сказал Тимочко.

Кроме того, молодые и образованные люди нужны на руководящих должностях в армии, в штабах и логистически управленческих.

"Это люди современные, хорошо ориентирующиеся с компьютером, с программным обеспечением, это люди, которые привыкли еще быть в движении, уже себя реализовали, или начали себя реализовывать. Изменит ли это мобилизацию? Да нет, не изменит. Все равно, это сравнительно небольшое количество людей", – сказал он.

По его мнению, речь идет примерно о 100 тысячах граждан.

"Сколько из них будет пригодными — я думаю, еще меньше. Потому что некоторые женатые и имеет несколько детей другие являются сидетелями кого-то из родителей может иметь инвалидность", — сказал Тимочко.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский озвучил, во сколько Украине станет мобилизация.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дикий ответил, возможно ли осуществить мобилизационный план Зеленского.

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