В ВСУ объяснили, как бездомные могут попасть в боевые подразделения

Бездомный / © pixabay.com

Участие в боевых действиях для людей, лишившихся жилья и социального статуса, является не просто исполнением воинского долга, а шансом восстановить свое человеческое достоинство.

Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий в эфире День.LIVE.

«Участие в войне для бездомных — не о статусе, а о шансе восстановить свое достоинство, — сказал он.

Начальник отделения рекрутинга подчеркнул, что в подразделение такой человек не попадает сразу. Сначала проходит медосмотр, затем учебный центр и не менее двух месяцев боевой подготовки. И только после этого — решение об участии в боевой работе.

«Не будет так, что человек попал в ВСУ и его сразу бросили в боевое подразделение выполнять какие-то задачи. У нас будет время научить ее посмотреть, понимать: может ли она служить, или не может, есть угрозы или нет», — объяснил Швыдкий.

Напомним, ранее заместитель командира 3 армейского корпуса Дмитрий Кухарчук «Слип» заявил о том, что работники ТЦК и СП все чаще привозят в учебные центры бездомных. Он назвал это «плохим сигналом, о котором нужно говорить, чтобы наступили перемены».