В ВСУ объяснили, могут ли мобилизованных без военного опыта отправить на передовую

Прежде всего в армию забирают лиц с опытом прохождения военной службы.

В Вооруженных силах Украины рассказали, сколько времени учат мобилизованным без военного опыта.

Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает "НВ".

Горбач подчеркнул, что прежде всего в армию забирают лиц с опытом прохождения военной службы. Такие бойцы могут направляться непосредственно в боевые воинские части.

"Остальные военнообязанные запаса, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки", — отметил представитель Командования Сухопутных войск.

По его словам, подготовка длится как минимум 1 месяц. Если речь идет о более сложных специальностях, то может быть и более длительный срок – иногда даже более двух месяцев. И только после этого мобилизованные направляются в воинские части.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, Верховная Рада 16 ноября продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

В ВСУ предупредили, что могут усилить мобилизацию при обострении ситуации на фронте. В то же время министр внутренних дел Денис Монастырский успокоил, что в настоящее время Вооруженным силам хватает добровольцев, поэтому повестки на блокпостах не будут раздавать.

В Командовании Сухопутных войск в свою очередь объяснили, какие категории украинцев чаще всего призывают на службу.

Ранее ТСН.ua писал, какую информацию нужно знать, если кто-нибудь из родных, близких идет на войну.

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