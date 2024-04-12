В ВСУ объяснили необходимость мобилизации: враг превышает в личном составе в 7-10 раз

Вооруженным силам Украины необходимо пополнение личного состава, ведь враг имеет преимущество в 7-10 раз.

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Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, информирует DW.

"Противник превышает нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых — по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", — сказал генерал.

Он отметил, что ситуация сложная и бригада, которая должна оборонять до 15 километров фронта, из-за недоукомплектования может держать только пять, а иногда и меньше километров.

"Поэтому вместо одной бригады мы вынуждены ставить три. А эти две бригады могли бы быть в тыловой полосе, где личный состав мог отдохнуть, доукомплектоваться, получить оружие, пройти нормальную подготовку, чтобы заменить ту бригаду или создать ударную группировку. Поэтому я очень прошу, примите этот закон — он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил", — отметил Содоль.

Напомним, ранее сообщалось, что военнообязанных украинцев ждут новые обязанности.

Кроме того, мы ранее информировали, что изменится после вступления в силу нового закона о мобилизации.

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