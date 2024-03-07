В ВСУ объяснили, почему не удалось наступление в районе Роботино

К сожалению, ВСУ не удалось наступление в районе Роботино. Оккупанты подготовили серьезную систему оборонительных линий.

Об этом в рамках проекта "Наблюдательный пост" сказал заместитель начальника штаба по боевому управлению 118-й отдельной механизированной бригады Илья Матвийчук.



У противника было много времени, чтобы подготовить свои позиции. Они закрепились там еще в марте 2022 года и постоянно наращивали свою мощность как в личном составе, так и в инженерных заграждениях, минно-взрывных заграждениях. У них было достаточно времени провести там свою линию, даже не одну – несколько линий обороны. Достаточно мощная такая система", – говорит он.

При этом с украинской стороны, по его словам, не были возведены соответствующие оборонные линии.

"Мы готовились идти вперед. Очень были амбициозные планы, но не так случилось, как предполагалось", – резюмировал Матвийчук.

Ранее говорилось, что после пяти дней непрерывных вражеских штурмов, украинским воинам удалось заставить оккупантов отойти от Роботино.

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