В ВСУ объяснили, почему увеличили сроки базовой подготовки мобилизованных

В Украине продлили сроки базовой подготовки мобилизованных. Это связано с увеличением количества разного вооружения, которое имеет Украина.

Срок базовой военной подготовки мобилизованных увеличили из-за расширения номенклатуры оружия и необходимости овладения новыми навыками.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

По его словам, дополнительные две недели нужны для изучения противодействия беспилотникам, работы в команде, обучения обращению с гранатометами, минометами и средствами РЭБ, особенно в условиях окопной войны.

"Сейчас используется гораздо больше разновидностей беспилотников по сравнению с началом войны. Также Украина начала получать много оружия от союзников, которым нужно овладевать", — объяснил Тимочко.

Председатель Совета резервистов не исключает дальнейшего увеличения срока подготовки до двух месяцев — уровня, находящегося до полномасштабного вторжения. Он также напомнил, что в прошлом году союзники подготовили 50 тысяч украинских военных, и в этом году это количество "только прогрессировало".

"И все больше людей сейчас появляется, какие до момента мобилизации никаких навыков, никакой практики взаимодействия с военными не имели. И это тоже учитывается. И понимаем, если есть возможность продлить время обучения, то это следует делать", — добавил глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Особое внимание Тимочко обратил на всеобщую подготовку населения, которая планируется с нового года.

"Чтобы все мужчины от 18 до 25 лет прошли базовую профессиональную подготовку – это правильнее. Люди живут гражданской жизнью, но при необходимости их можно призывать. Им уже не нужно с нуля учиться", – подчеркнул он.

Напомним, с 1 ноября учебные центры всех составляющих Вооруженных сил Украины перешли на программу базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 1,5 месяца вместо 30 дней, как было раньше.

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