В ВСУ оценили угрозы возможного полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины

По мнению командующего Объединенных сил, в ближайшей перспективе РФ продолжит принимать гибридные меры воздействия на Украину.

Угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины сохраняется. Однако, действия международных санкций и поддержка Украины международными партнерами по вопросам суверенитета и территориальной целостности существенно снижают реализацию расширение агрессии со стороны РФ.

Об этом сказал командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

Наев предположил, что Россия в ближайшей перспективе, вероятно, продолжит принимать гибридные меры воздействия на Украину, сосредоточивая усилия на поддержании управляемой нестабильной ситуации на Востоке, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри страны и завоевания превосходства в информационном пространстве.

"Учитывая наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и проведения масштабных учений, в том числе по наступательной тематике, угрозы полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняются", — высказался он.

В то же время Наев подчеркнул, что украинская разведка постоянно анализирует обстановку, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватного реагирования на них.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Впрочем, если это действительно произойдет, по мнению украинского лидера, это может стать самой большой ошибкой РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет на эскалацию в Украине, может начаться новая мировая война. Но он убежден, что ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне.

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