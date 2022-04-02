В ВСУ опровергли гибель первой украинской женщины-пилота

Командование воздушных сил опровергло фейк о гибели пилота.

Информация о гибели первой украинской женщины-пилота Натальи Пераковой не соответствует действительности.

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Об этом сообщает Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины

"В сети Интернет распространяется информация, будто погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Указанная информация придумана и не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам информации и пользуйтесь только проверенными данными", — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилась информация, что Наталья Перакова скончалась после получения тяжелого ранения.

Напомним, что под Житомиром погиб украинский летчик Евгений Лысенко в бою с двумя самолетами врага.