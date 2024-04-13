В ВСУ ответили, действительно ли армия РФ оккупировала Богдановку

За каждый дом идут оживленные бои.

Российские войска проводят штурмовые действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Ивановское Донецкой области. На сегодняшний день около 70% Богдановки находится под оккупацией, тогда как 30% — контролируется Силами обороны.

Об этом заявил в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко — Юрий Федоренко.

По его словам, ситуация в Ивановском схожая.

"За каждый дом идут оживленные бои. Некоторые позиции переходны", — отметил военный.

Он подчеркнул, что Силы обороны не просто обороняются, а дополнительно проводят мероприятия по улучшению переднего края и, когда такая возможность, выбивают противника с занимаемых позиций.

Карта: DEEPSTATE

Ситуация вблизи Часового Яра

Вблизи Часового Яра в Донецкой области российские военные действуют, как раньше в Бахмуте и Авдеевке. В частности, оккупанты пытаются штурмовать населенный пункт дополнительно по флангам.

"По моим убеждениям, в ближайшей перспективе у противника не будет возможности оккупировать населенный пункт Часов Яр", – сказал Федоренко.

Несмотря на это, российская армия на данный момент армия применяет на Бахмутском направлении весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал.

"В частности, штурмует позиции Сил обороны авиацией, а также сбрасывает значительное количество управляемых авиабомб", — идет в сообщении.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что армия агрессорки Российской Федерации оккупировала Богдановку.

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