В ВСУ по объявлению: будут ли отличаться условия у рекрутированных и мобилизованных

Министерство обороны начало проект рекрутинга в ВСУ, предполагающий, что гражданин сам выбирает подразделение и должность, где хочет служить.

Детальнее о рекрутинге в ВСУ рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью NV.

Как будут отличаться условия службы и денежное довольствие у рекрутированных и мобилизованных

Калмыкова заверила, что военные будут находиться в равных условиях.

"Люди, которые выполняют задачи на первой линии, на линии боевого столкновения, независимо от того, мобилизован ли это человек или рекрутирован, получают выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц в зависимости от времени выполнения задач", — подчеркнула замминистра.

По ее словам, новобранцам, привлеченным через рекрутинговые компании, рекомендуют подписать контракт на военную службу.

"Это на самом деле лучший путь, потому что у человека, подписывающего контракт, есть определенные преимущества, в том числе подъемная помощь при заключении первого контракта, или, если контракт не по месту жительства, – компенсация за аренду жилья, возможность получения льготного кредита по государственной программе, многое другое", – напомнила Калмыкова.

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Калмыкова заверила, что если человек подается на конкретную должность, то его примут именно на эту должность. Исключение – если военнообязанный сам передумает и захочет служить в другой должности.

Как перевестись на другую должность

"Перевод между должностями регулируется законодательством, происходит взаимодействие между командирами. Один командир должен согласовать перевод от себя, а второй – переход к себе", – сказала Калмыкова.

Напомним, что власти пытаются решить проблемы с мобилизацией посредством разработки нового законопроекта с электронными повестками и обязательством всем мужчинами призывного возраста носить с собой военно-учетные документы.

Между тем, страницы бригад ВСУ в соцсетях пестрят рекламными постами с призывами присоединяться к их подразделениям.

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