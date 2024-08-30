В ВСУ подтвердили, что штаб Сил беспилотных систем возглавил скандальный Гладкый

Бывший командир боевого судна уже несколько недель работает на новой должности.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский несколько недель назад назначил на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем майора Виталия Медведева.

Медведев сказал журналистам, что Гладкый уже несколько недель работает на новой должности.

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"Он (Гладкый – ред.) действительно назначен несколько недель назад на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины", – сказал майор.

Он добавил, что подробные комментарии появятся на официальных страницах Сил беспилотных систем в ближайшее время.

Напомним, ранее о назначении Гладкого сообщили аналитики DeepState. В свое время он снискал скандальную славу из-за того, что у его жены российское гражданство, а его дочь выступала на соревнованиях под флагом РФ. В 2018 году Гладкый был отстранен от должности начальника штаба, первого заместителя командующего ВМС за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".

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