В ВСУ показали удар артиллеристов по позициям оккупантов (видео)

Артиллерийские подразделения 3-й отдельной танковой "Железной бригады" вместе с аэроразведкой ударили по позициям оккупантов. В результате прилета пострадали российская техника, блокпост вражеской армии и живая сила противника.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

В ВСУ показали удар артиллеристов по позициям оккупантов

Обнародованные кадры могут свидетельствовать о том, что оккупанты понесли серьезные потери. Ничего удивительного, потому что именно такой финал ждет каждого, кто придет на украинскую землю. К счастью, это отчетливо доказывают наши мощные ВСУ.

Напомним, украинские военные уничтожили вражескую технику и живую силу противника в Луганской области. Отработали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

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