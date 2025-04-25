В ВСУ появился 8 корпус Десантно-штурмовых войск: подробности

Бойцы ВСУ / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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В Вооруженных силах Украины появился новый орган военного управления — восьмой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщило Командование ДШВ.

Там отметили, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно снабжать всем необходимым.

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«Ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, знающие, что такое война нового типа с жесточайшим врагом», — отметили в Командовании ДШВ.

Командиром восьмого корпуса стал Герой Украины, полковник Дмитрий Волошин. В состав корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, а также сформированные уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины:

46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ

71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ

148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ

подразделения боевого и логистического обеспечения

«Четкая планировка и координация, прочный кулак и концентрация на направлении — те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!» — подчеркнул Волошин.

Напомним, в середине марта сообщалось, что третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Белецкого.