- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 432
- Время на прочтение
- 1 мин
В ВСУ появился 8 корпус Десантно-штурмовых войск: подробности
8 корпус возглавил Герой Украины, в состав вошли знаменитые соединения.
В Вооруженных силах Украины появился новый орган военного управления — восьмой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Об этом сообщило Командование ДШВ.
Там отметили, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно снабжать всем необходимым.
«Ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, знающие, что такое война нового типа с жесточайшим врагом», — отметили в Командовании ДШВ.
Командиром восьмого корпуса стал Герой Украины, полковник Дмитрий Волошин. В состав корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, а также сформированные уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины:
46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ
71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ
80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ
82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ
148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ
подразделения боевого и логистического обеспечения
«Четкая планировка и координация, прочный кулак и концентрация на направлении — те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!» — подчеркнул Волошин.
Напомним, в середине марта сообщалось, что третья отдельная штурмовая бригада стала Третьим армейским корпусом под командованием Андрея Белецкого.