В ВСУ появился новый тип военного камуфляжа: кто будет его носить

Военная форма

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Министерство обороны Украины утвердило новый образец камуфляжного рисунка для военной формы — ММ-25. Впрочем, речь не идет о полном изменении «пикселя», который используют вооруженные силы, а лишь о дополнительной опции для отдельных видов обмундирования.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщила Дана Яровая, экссовет первого заместителя министра обороны.

Она уточнила, что новый рисунок вводится по запросу Главнокомандующего ВСУ и обращениям военных:

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«Это разработанный камуфляжный рисунок к тем, которые у нас уже есть. У нас есть „пиксель“, есть „варан“. Это не замена, а дополнительная опция. Ее будут применять для таких позиций, как специальные летние и зимние костюмы, боевые рубашки, панамы и полевые штаны», — пояснила Яровая.

По ее словам, закупка новой формы в рисунке ММ-25 уже началась, есть победители тендеров и определены производители. Впрочем, эксперт выразила сомнение, заранее ли знали эти компании о внедрении нового камуфляжа:

«Для меня вопрос — знали ли эти производители об этом, или случайно у них уже был мультикам на складах», — отметила она.

В Министерстве обороны уточнили, что новый камуфляж предусмотрен для отдельных подразделений, в том числе штурмовиков:

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«Это, как было объяснено, для определенных родов войск, для штурмовиков», — подчеркнула Яровая.

Еще в июне 2025 года Минобороны утвердило техническую спецификацию нового рисунка ММ-25. Это явилось результатом обращений военнослужащих с фронта и инициативы командования.

Уже объявлена закупка пробных партий: по 20 тысяч единиц новой формы. Речь идет не о массовом изменении всего обмундирования, а о внедрении параллельного камуфляжа для специфических нужд. В то же время «пиксель» ММ-14 остается в армии.

«Вопрос не в рисунке ткани, вопрос в ее качестве. Очень хочется, чтобы мы дотянулись до того качества тканей, которое есть в армиях НАТО, а не просто меняли рисунок», — подытожила Дана Яровая.

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В Генштабе пояснили, что обновленная форма должна отвечать современным требованиям и быть удобной для бойцов, ежедневно выполняющих боевые задания на фронте. Производители уже знакомятся с новыми эталонами.

Напомним, полная замена камуфляжа не будет быстрой. Учитывая текущую численность Вооруженных Сил Украины, на переодевание всех военнослужащих в новую форму может уйти несколько лет. Точные сроки поставки ММ-25 в войска пока не объявлены.