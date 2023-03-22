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В ВСУ появился первый разведкомплекс «ШАРК» от инициативы ОККО и фонда «Повернись живим» Актуально

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В ВСУ появился первый разведкомплекс «ШАРК» от инициативы ОККО и фонда «Повернись живим»

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс «ШАРК», средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда «Повернись живим» - «ОКО за ОКО».

Вскоре военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии.

«Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с «Повернись живим» чтобы и дальше системно укреплять ВСУ».

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«Наш общий с ОККО проект – это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса, – говорит директор Департамента развития и партнерств «Повернись живим» Олег Карпенко. — И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев — от Донбасса до Львовщины, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс ШАРК передан воинам Вооруженных Сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины».

Напомним, общий проект ОККО и «Повернись живим» стартовал в ноябре прошлого года. Цель – закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 млн грн. Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь топливом Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на «ШАРКи», или напрямую, - перечисляя средства на спецсчет фонда «Повернись живим».

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В состав одного комплекса входит проходное авто оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. Параллельно продолжается обучение экипажей для управления разведкомплексами.

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Дата публикации
Просмотры
857
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