В ВСУ появится дистанционно управляемый модуль со спаренными пулеметами: фото

Модуль может устанавливаться на боевые бронированные машины или служить для оснащения наземных роботизированных платформ.

Министерство обороны допустило к эксплуатации в войсках боевой модуль "Таврия" — дистанционно управляемую турель, оборудованную двумя пулеметами. Один из пулеметов – крупнокалиберный.

Об этом сообщили в субботу, 2 ноября, в украинском оборонном ведомстве.

“Турель с пулеметами с помощью системы управления захватывает и сопровождает цели, может вести прицельный огонь по движущимся объектам. Может работать как днем, так и ночью. Весь модуль защищен бронезащитой, способной выдерживать попадание пуль из стрелкового оружия и защищать от осколоков”, — говорится в сообщении Минобороны.

Этот модуль может устанавливаться на боевые бронированные машины или служит для оснащения наземных роботизированных платформ.

При установке на бронетехнике пульт управления боевым модулем и монитор оператора расположены внутри боевой бронированной машины. Это обеспечивает дополнительную защиту военнослужащего-оператора модуля в бою.

Напомним, украинское оборонное предприятие совместно с компанией Thales Belgium будет производить ракеты для противодействия враждебным БПЛА.

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