В ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации с востока

Наблюдается активность вражеской тактической авиации с востока.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Это существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее Генштаб представил ночной свод относительно того, что происходит на направлениях боевых действий.

Напомним, согласно данным Генштаба, в Харьковской области вечером 13 мая количество боевых столкновений увеличилось до 13-ти.

Между тем, по данным экспертов Deepstate, россияне хотят закрепиться в Глубоком в Харьковской области.

Ранее Генштаб сообщил, что на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы ВСУ. Там продолжаются два боевых столкновения.

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