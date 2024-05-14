В ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации с востока

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации с востока.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Это существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.
Поэтому в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее Генштаб представил ночной свод относительно того, что происходит на направлениях боевых действий.
Напомним, согласно данным Генштаба, в Харьковской области вечером 13 мая количество боевых столкновений увеличилось до 13-ти.
Между тем, по данным экспертов Deepstate, россияне хотят закрепиться в Глубоком в Харьковской области.
Ранее Генштаб сообщил, что на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы ВСУ. Там продолжаются два боевых столкновения.
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