В ВСУ предупреждают о критической ситуации под Лиманом: что известно

ВСУ / © Associated Press

Ситуация на Лиманском направлении остается критически тяжелой, а давление российских войск максимально. Украинские защитники нуждаются в срочном усилении для удержания позиций.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, капитан Ростислав Ящишин в эфире КИЕВ24.

По его словам, несмотря на то, что украинские военные держат Лиманское направление более двух с половиной лет, сейчас противник бросает на него огромное количество сил, несмотря на колоссальные потери.

«Ну, ситуация очень тяжелая. Чрезвычайно тяжелая. Я об этом уже не раз говорил. Лиману требуется подкрепление. Лиману нужно побольше экипажей, работающих с БПЛА самых разных. Лиману требуется дополнительная пехота. Лиману нужны дополнительные силы, чтобы удержать этот важнейший населенный пункт», — подчеркнул Ростислав Ящишин.

Он подчеркнул, что 63-я бригада «зубами держит» эту территорию, но количество враждебных сил постоянно растет.

Наемники из Африки

Ящишин также обратил внимание на изменение личного состава противника. Он сообщил, что российские войска постоянно заводят новые резервы даже после уничтожения предыдущих групп. Он отметил, что среди последних сил, которые враг бросает на направление, появились темнокожие молодые мужчины без документов.

«Из Узбекистана наемники закончили, сейчас ушли темнокожие молодые люди очевидно из Африки. Нет у них документов. Пленных также пока мы не брали. Пока их только уничтожают и никаких идентификаторов пока нет, поэтому не можем сказать откуда они. Но есть подозрение, что это африканцы», — рассказал капитан.

Напомним, президент Владимир Зеленский опроверг заявления Путина, что оккупантам удалось почти полностью захватить город Купянск Харьковской области.

Также сообщалось, что двое российских оккупантов, сдавшихся украинским защитникам на Константиновском направлении, рассказали о невероятных испытаниях и полной абсурдности приказов их командования.