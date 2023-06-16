В ВСУ предупреждают о возможных запусках ракет с территории РФ (опровергнуто)

Впоследствии стало известно, что информация об этих пусках не подтверждена.

В Воздушных сила во время масштабной "тревоги" предупредили о возможных запусках ракет с территории Российской Федерации. Но потом опровергли.

Об этом сообщили в Командовании.

"Внимание! Вероятны пуски крылатых ракет по направлению Новороссийск", — говорится в сообщении.

К слову, российский Новороссийск – город на юге РФ в Краснодарском крае. Расстояние до украинской границы составляет менее 200 км.

Впоследствии в ВСУ это сообщение опровергли: "Информация не подтверждается".

Напомним, в Украине 16 июня была объявлена масштабная воздушная тревога. В общей сложности она продолжалась с 10:32 до 12:43.

Всего ПВО уничтожило 12 ракет : по шесть "Калибров" и "Кинжалов". Противовоздушная оборона сработала в Киевской области.

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