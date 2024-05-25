В ВСУ прогнозируют перелом ситуации на фронте: названы сроки

Динамика боев на фронте высока, но при этом силы обороны имеют определенные тактические успехи.

Силы обороны Украины начнут преломлять ситуацию в свою пользу на некоторых участках фронта через два месяца.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Он заявил, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе населенного пункта Глубокое (Харьковская область), где противник имел частичный успех.

"Продвижения дальнейшего врага нет и ведется системная работа по выбиванию противника с тех позиций, которые он занял", — добавил Федоренко.

Он заявил, что динамика боев на фронте высока, но при этом силы обороны имеют определенные тактические успехи на поле боя.

"Если говорить о Волчанске, то Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию в полной мере. Но противник "жмет" очень сильно, потому что для них принципиально важно оккупировать Волчанск и образовать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки войск", — пояснил Федоренко.

Кроме того, по его словам, на Купянском направлении противник стал более активным, то есть враг пытается с двух сторон расшатывать ситуацию.

"Но за счет пакета военной помощи от США, из которой уже есть поступления в Сили обороны, пушки начали стрелять больше, а также за счет донатов украинцев, за счет мастерства и отваги представителей Сил обороны, обеспечивается постоянный результат для стабилизации ситуации. И это произойдет. и дальше. Ориентировочно за два месяца, когда мы накопим свои средства в необходимом количестве, можно будет говорить о том, что на определенных оттенках будем преломлять ситуацию в пользу Сил обороны", — подчеркнул Федоренко.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ показали эффектное поражение вражеского танка.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генштаб назвал четыре самых горячих направления на фронте.

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