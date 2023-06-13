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В ВСУ прокомментировали атаку на Кривой Рог: "Враг в истерике"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В ВСУ прокомментировали атаку на Кривой Рог: "Враг в истерике"

Ночью 13 июня армия РФ ударила ракетами по Кривому Рогу. / Фото: ГСЧС

Удар по мирному городу – проявление русского терроризма.

Россияне в истерике выискивают направления поддержки сил обороны в наступательных действиях. Впрочем, попадают при этом в жилые дома. Атака по Кривому Рогу в ночь на 13 июня — очередное проявление терроризма.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это говорит о том, что враг действительно в истерике. Пытается атаковать разные регионы Украины, в том числе Киев, а также те направления, которые считает стратегическими в поддержке Сил обороны в их наступательных действиях", — подчеркнула представитель ВСУ.

По ее словам, российская оккупационная армия выискивает логистику, помогающую фронту. Впрочем, при этом россияне попадают именно в жилые дома.

Напомним, ночью россияне выпустили по Кривому Рогу шесть ракет. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, "пять мест поражений, не имеющих никакого отношения к военным объектам".

Пока известно о шести погибших. Сначала в ОВА информировали о трех. Кроме того, ранены 25 мирных жителей.

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Дата публикации
Просмотры
2635
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