В ВСУ прокомментировали "бавовну" в Крыму: они роют, мы засеваем

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что Силы обороны и дальше будут уничтожать военные объекты российских оккупантов в аннексированном Крыму.

Так, в эфире информационного телемарафона она прокомментировала информацию о "бавовне" в Крыму и рассказы окупантов о работе ПВО.

Она отметила, что на данном этапе можем констатировать, что сезон "бавовни" начат.

"Они уже нарыли там достаточно "грядок" (окопов — Ред.) для того, чтобы "хлопок" был обильным. Если они роют, то мы засеваем. Продолжение следует", — сказала Гуменюк.

Напомним, Гуменюк посоветовала российским оккупантам, которые любят отдыхать во временно аннексированном Крыму, привыкать к звукам воздушной тревоги. На оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен "сезоном бавовни", подчеркнула она.

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