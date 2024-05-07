В ВСУ прокомментировали логистику врага по Крымскому мосту: "Россияне боятся, что он не выдержит"

Крымский мост может не выдержать нагрузки после того, как получил повреждения.

Россияне не используют Крымский мост для своей логистики в полном объеме. Они испытывают волнение по поводу того, что постройка может не выдержать.

Об этом начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сказал в эфире "Эспрессо".

Информацию о наличии опасений у врага подтверждают и российские телеграммы-каналы. Как известно, после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна.

"Пока враг не использует в полном объеме этот инструмент для логистики, однако это не мешает ему перебрасывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения. Например, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно", — заметил Плетенчук.

Напомним, Россия перешла на использование сухопутных маршрутов на оккупированной территории Украины для снабжения войск на фронте. После неоднократных атак Украины на Керченский мост, соединяющий материковую Россию с Крымом, движение транспорта по мосту практически отсутствует.

Читайте также: