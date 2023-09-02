В ВСУ прокомментировали ночную атаку на Крымский мост: "Конструкция излишняя"

оккупанты не имеют возможности использовать переправу так, как планировалось.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, комментируя ночные атаки на Крымский мост, говорит, что эта конструкция излишня.

Такое мнение она высказала в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, российские оккупанты пытаются каждый раз напрягать ситуацию вокруг переправы — "это их тактика".

"Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры. Подтягивание резервов, пополнение запасов должно происходить именно через этот мост, но оно не работает в том объеме, на который рассчитывают войска. Поэтому им необходимо как-то оправдывать и заградительную". конструкцию из подтопленных паромов вокруг, и постоянные перекрытия этого моста, и обучение, которое они там проводят", — говорит представитель ВСУ.

Гуменюк отмечает, что каждый раз после атаки на мост оккупанты придумывают легенду, чтобы хоть как-то объясни, что происходит.

"Пытаются затоплением плавсредств выстроить заграждение, но сами себе противоречат. Если они утверждают, что надежно его защитили, подтопив несколько паромов, сплетенных сетками, и вдруг ночью что-то там прорвалось, пусть лучше перестраивают свою оборону", — отметила Гуменюк.

Как сообщалось, ночью против 2 сентября в РФ заявили о якобы атаке беспилотника на Крымский мост. В МО РФ утверждают, что морской дрон якобы был заранее обнаружен и уничтожен в Черном море.

Уже ближе к утру в России пожаловались, что уже в третий раз за ночь морской дрон атакует Крымский мост. При этом движение по мосту было перекрыто.

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