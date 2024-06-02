В ВСУ прокомментировали возможное новое направление россиян в Харьковской области

Оккупанты постоянно осуществляют ротацию.
На сегодняшний день не наблюдаются активные действия врага на Золочевском направлении, что на Харьковщине, но Силы обороны всегда готовы и ждут каких-либо действий врага по всем направлениям, прогнозируют его действия.
Об этом рассказал спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх в эфире телемарафона.
По его словам, враг постоянно ротирует и подтягивает резервы, принадлежащие 44 армейскому корпусу и отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
"Все это известно нашей разведке. Соответственно, принимаются решения по воневому поражению этих подкреплений", — добавил он.
Ранее мы сообщали, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. На фоне этого враг прибег к смене тактики.
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