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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В ВСУ прокомментировали "захват" Каменки в Харьковской области

На этом участке фронта продолжаются бои.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дом.

Дом. / © Associated Press

На днях росСМИ заявили о якобы захвате Каменки в Харьковской области . В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" эту информацию опровергают.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного".

"Мы вчера проверяли наши посты, наши наблюдательные пункты, наши укрепления там были в селе и вблизи села. По крайней мере, по состоянию на вчера. Про сегодня утром я узнаю вечером. Мне кажется, что они немножко наврали", — подчеркнул представитель ОСГВ.

На этом участке фронта продолжаются активные бои. По словам Трегубова, "скорее всего, там где-то они рядом зацепились".

"Но взять под контроль — это они как Торецк под контроль берут с февраля", — подчеркнул Трегубов.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский оценил, имеют ли оккупанты силы прорваться в Сумы.

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