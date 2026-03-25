В ВСУ работают над механизмом демобилизации: стали известны детали

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

В украинской армии сейчас прорабатывается механизм демобилизации. Она будет происходить максимально справедливо и учитывать разные факторы.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов, сообщает «Укринформ».

«Мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать, — это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше», — подчеркнул он.

Реклама

Шаповалов отмечает, что затяжная война истощает, но вместе с тем защищать страну «надо до тех пор, пока Россия не остановится».

По его словам, определенные конечные сроки службы в контрактах уже указываются, однако для мобилизованных этот вопрос нужно рассматривать в другом ракурсе.

«Надо то подразделение или воинскую часть, например, заменить. Если все мобилизованные, то, конечно, мы не можем их одновременно взять и уволить, надо, чтобы кто-нибудь занял это место. Как это делать, как это будет работать, какие категории пойдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность (уволиться — Ред.) во вторую очередь — вот этот механизм уже вырабатывается», — рассказал командующий Сухопутными войсками.

Напомним, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят важные изменения по мобилизации. По его словам, уже в апреле будут наработки Минобороны, работающие над предложениями по справедливой мобилизации. Позже вынесут на подробное обсуждение.