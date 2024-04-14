В ВСУ раскрыли детали "прилета" по пункту управления россиян в Луганске

ВСУ молниеносно отработали операцию поражения пункта управления российских оккупантов в Луганске.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские пилоты демонстрируют свое мастерство и применение западных образцов вооружения.

"Мы знаем, что наши Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области", — сказал он.

Спикер добавил, что был ликвидирован личный состав и техника противника.

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" Поэтому нам необходимо больше подобных ракет, в том числе и SCALP, Storm Shadow, Taurus. Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь "длинную руку" для впечатления вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны ", — заметил Евлаш.

Добавим, что беспилотники фактически парализуют небо и меняют войну в Украине, как танки во время Первой мировой войны.

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