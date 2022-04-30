В ВСУ раскрыли личность легендарного "Призрака Киева": кем оказался украинский супер-герой

Командование Воздушных Сил ВСУ рассказали о личности легендарного "Призрака Киева". Супергероем оказались все пилоты 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил.

В то же время, летчик Степан Тарабалка, которого в Украине считали "Призраком Киева", на самом деле не сбивал 40 самолетов, о чем ходили многочисленные слухи. Тарабалка погиб 13 марта 2022 в воздушном бою с российскими оккупантами.

Об этом говорится в Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

"Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Украинские захватчики говорят, что на самом деле "призрак Киева" — это сборный образ всех пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ.

"Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, которые защищают небо столицы. И внезапно появляются там, где их не ждут!" — говорят в командовании.

Кроме того, в Воздушных силах опровергли и другие фейки, активно распространяющиеся по Украине. Так, оказалось, что "военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось".

К тому же американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной.

"Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", — в очередной раз подчеркнули военные.

Напомним, по состоянию на 30 апреля российские оккупанты потеряли в Украине 190 самолетов.

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