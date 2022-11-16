В ВСУ рассказали, будут ли в ближайшее время усиливать мобилизацию

В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, будет ли усиливаться в ближайшее время мобилизация в Украине.

Усиление мобилизации возможно только в том случае, когда это будет требовать ситуация на фронте. Каждый центр комплектования и социальной поддержки имеет план по количеству специалистов, которых необходимо призвать. Если ситуация на фронте будет усложняться, этот план также будет меняться.

Об этом рассказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ, сообщает Liga.net.

"Поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько – нельзя сказать", — объясняет начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, теперь все планы и задачи по мобилизации в Украине состоят из осмотра на мобилизацию в России. Однако пока нет необходимости призывать на военную службу всех военнообязанных мужчин. И в ближайшее время такая необходимость не должна возникнуть.

"Теоретически может быть что угодно. Но сейчас, наоборот, принимаются законы о возможности освобождения отдельных категорий людей, мобилизовавшихся после 24 февраля. Например, на освобождение теперь имеют право родители троих или более детей. Есть тенденция не к увеличению подлежащих мобилизации категорий, а наоборот, к их уменьшению", – рассказывает Горбач.

Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ рассказывает, что сейчас в территориальные центры комплектования приходит гораздо меньше добровольцев, чем в начале войны, но они все равно есть.

"Статистика о количестве добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают. Кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто-то по законодательству не подлежит призыву – например, это юноши до 27 лет, ранее не проходившие службу", – отмечает Горбач.

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 16 ноября, продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

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