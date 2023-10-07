В ВСУ рассказали, как погода повлияет на ход боевых действий

Дожди и туманы оказывают влияние на боевые действия, поскольку они не позволяют использовать БПЛА.

Наступление осенних холодов может повлиять на боевые действия на фронте, однако, как именно, будет зависеть от дальнейшей погоды.

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Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", – сказал он.

Евлаш заявил, что дожди и туманы влияют на боевые действия, поскольку они не разрешают использовать беспилотники.

"Да и авиации, как армейской, так и тактической, конечно, гораздо сложнее вести боевые действия", – добавил Евлаш.

Кроме того, военные заняты утеплением своих блиндажей и мест базирования. Он добавил, что это стандартный набор мероприятий в это время года.

Напомним, ранее Евлаш заявлял, что на Лимано-Купянском направлении ситуация сейчас более тяжелая , чем на Бахмутском.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Павел Нарожный заявил, что на Запорожском направлении российские кафиры сосредоточили десантно-штурмовую дивизию, которую они перебросили с Лиманского направления.

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