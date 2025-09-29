В ВСУ рассказали, как выезд мужчин повлиял на набор в армию

ВСУ / © УНІАН

После разрешения выезда за границу для мужчин 18-22 лет количество желающих подписать контракт уменьшилось на 30%.

Об этом рассказал начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий в эфире Ранок.LIVE.

«Обращение стало меньше. Насколько? Ребята, точно вам не могу сказать, но это определенный процент. Думаем это в половину или незначительное какое-то количество? Просто для понимания. Процентов 30 точно уменьшилось, но есть еще другая немного специфика, что мы видим, что многие ребята звонили нам из-за границы, что они планируют возвращаться. Небольшое количество, я вам скажу, несколько звонков у нас было. Мы учитываем на то, что определенное время придет, люди просто имеют поражение того, что Европа это хороший мир, хорошая жизнь, но не все так хорошо там как рассказывают», — рассказал он.

По его словам, количество людей будет возвращаться. «Но этот контракт все равно работает, ребята обращаются, мы принимаем на службу, это полные подразделения, которые выполняют боевые задачи», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Государственной пограничной службе пока не фиксируют увеличения пассажиропотока на границепосле вступления в силу нормы о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет.