В ВСУ рассказали, могут ли россияне форсировать Днепр для захвата Херсона

Форсировать такую большую реку как Днепр очень не простая задача.

Российские захватчики не смогут форсировать реку Днепр, чтобы захватить город Херсон.

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Об этом и эфире телеканала Эспрессо спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он заявил, что форсировать такую большую реку, как Днепр, очень не простая задача.

"Это не просто взял челнок, переплыл, и начинаешь дальше какие-то штурмовые действия. Это целый комплекс мероприятий, которые должны проводиться. В первую очередь, это сосредоточение сил и средств, которые должны проводить это форсирование", — заявил Волошин.

Он также отметил, что также должна быть мощная артиллерийская, ракетная и авиационная поддержка.

"И все это не может произойти незаметно для украинской разведки. Сейчас война совсем другая: поднимаются все видящие дроны. Так что просто так скрыть такое количество сил и средств для осуществления форсирования и штурмов фактически нереально", — отметил он.

Волошин заявил, что на сегодняшний день Силы обороны Украины контролируют всю островную часть Днепра.

"Они контролируют все подходы и подъезды не только к самому Херсону, но и к Херсонщине. Сам Крынковский плацдарм находится под огненным контролем Сил обороны. Поэтому осуществить незаметно форсирование Днепра и снова наступление на Херсон пока невозможно. Подготовительные шаги для того, чтобы осуществить форсирование Днепра, россияне не производят. В устье Днепра они держат силы и средства, но их недостаточно, чтобы осуществить форсирование", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия под утро атаковала дронами центр Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на маршрутку.

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